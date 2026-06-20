Mar Espinar, sobre Ayuso y su relación con González Amador: "Desde que son pareja, ella ha pasado de un pisito en Malasaña a un 'aticazo' en Chamberí"

"Desde que son pareja, ella ha pasado de tener un coche que no podía entrar en el centro de Madrid a tener un Maserati", ha sentenciado la socialista en laSexta Xplica.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha lanzado duras críticas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, durante su intervención en laSexta Xplica.

La dirigente socialista ha ido más allá al acusar a cargos del Gobierno regional de actuar para proteger intereses personales y políticos: "Ahí tenemos tanto a Alfonso Serrano como al jefe de gabinete haciendo el trabajo sucio, sobre todo al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo el trabajo sucio para tapar todos los chanchullos del novio", ha afirmado.

En su intervención, Espinar ha vinculado además la situación judicial del entorno de la presidenta con su propia actividad política: "No es más, desde que son pareja, se han forrado", ha sostenido, relacionando el ascenso económico y personal de Ayuso con su relación sentimental.

"Desde que son pareja, ella ha pasado de un pisito en Malasaña a un 'aticazo' en Chamberí que no se explica. Ha pasado de tener un coche que no podía entrar en el centro de Madrid a tener un Maserati", ha sentenciado.

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