Monrosi, sobre el polémico ático de Chamberí de Ayuso: "Es un escándalo de primera magnitud"

¿Qué ha dicho? El periodista ha expresado que las circunstancias alrededor de la compra plantean dudas sobre la finalidad del inmueble.

El debate sobre el ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid ha dejado un tenso intercambio entre José Enrique Monrosi y Noelia Núñez en laSexta Xplica. El periodista y la 'poopular' han protagonizado un cruce de reproches después de que Monrosi cuestionara la falta de transparencia alrededor de la operación.

Por su parte, Monrosi ha señalado que, según una información publicada por elDiario.es, se habría solicitado un "extra de confidencialidad" en el proceso de compra del inmueble. A su juicio, el hecho de que la operación no trascendiera durante meses demuestra que ese objetivo se habría conseguido.

"Han pasado cuatro meses y no nos hemos enterado hasta que el buen trabajo periodístico de los compañeros de 'El País' lo han desvelado", afirma. Durante su intervención, el periodista ha sostenido que las circunstancias alrededor de la compra plantean dudas sobre la finalidad del inmueble y ha relacionado la operación con la venta de las viviendas en las que residían Isabel Díaz Ayuso y su pareja.

"Las conclusiones son claras y es muy difícil no llegar al fondo de la cuestión de lo que pretendía Isabel Díaz Ayuso", afirma Monrosi. Además, ha calificado el asunto como "un escándalo de primera magnitud" y ha defendido que, si una situación similar afectara a otro dirigente político, tendría consecuencias inmediatas.

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