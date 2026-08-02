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Cinco heridos de carácter leve tras salir despedidos de una atracción ferial en las fiestas de Lieres

¿Qué ha pasado? A eso de las 02:21, Emergencias recibió varias llamadas informando del incidente. Una vez atendidos por los servicios sanitarios se les trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias.

Foto de archivo de una atracción de feria Foto de archivo de una atracción de feriaEuropa Press
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Cinco personas han resultado heridas de carácter leve tras un accidente ocurrido en una atracción ferial en la localidad sierense de Lieres. Así ha informado de ello el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, que detalla que los afectados son tres mujeres y dos hombres.

Fue a eso de las 02:21 cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso, al llegar varias llamadas alertando de que varias personas habían salido despedidas de una atracción durante las fiestas de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron siete efectivos de Bomberos del Sepa con base en La Morgal, que comprobaron además que no había personas atrapadas y colaboraron con los servicios sanitarios en el traslado de los heridos a las ambulancias.

A los afectados, una vez atendidos por los servicios sanitarios, se les trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias.

El SAMU movilizó tres ambulancias de soporte vital básico, con base en Nava, Siero y Oviedo, además de una UVI móvil ovetense.

La Guardia Civil y la Policía Local también fueron informadas del suceso en la atracción ferial de Lieres.

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