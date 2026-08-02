Afra Blanco, tras las palabras de Figaredo sobre la crisis de Ceuta: "No podemos tener a cargos públicos hablando de cazar a personas"

La sindicalista Afra Blanco afea a Noelia Núñez, exdiputada de PP, que no haya condenado las palabras de Figaredo (Vox) en las que dice textualmente que hay que "cazar" a los inmigrantes que han entrado en Ceuta.

Afra Blanco ha arrancado su intervención en laSexta Xplica asegurando que le hubiera encantado que Noelia Núñez, exdiputada del PP y colaboradora habitual del programa, condenara las palabras de "el señor de Desokupa, de Santiago Abascal y de Figaredo", sobre la crisis migratoria de Ceuta. "Te has dedicado a atacar a Pedro Sánchez", le ha afeado, a lo que la tertuliana se ha defendido alegando que la Oposición no tiene la culpa de lo que está ocurriendo.

La sindicalista ha ido más allá y ha asegurado que no basta con condenas de plató, sino que es necesario que la Fiscalía actúe contra este tipo de comportamientos: "No podemos tener a personas llamando al derramamiento de sangre ni a cargos públicos hablando de cazar a personas. No podemos tener una Fiscalía que obvia la defensa de los artículos 10 y 14 de nuestra Constitución y que no articula el 510 para condenar al señor Figaredo".

"En España no se caza a personas", ha recalcado para subrayar la gravedad de las declaraciones del diputado de Vox. "En España, el ser humano ya no es una presa. Ese tiempo ya pasó", ha insistido, para después recordar que en este país son "las leyes las que actúan", "no el arco ni la flecha del neandertal de Figaredo".

Blanco ha planteado las tres maneras de actuar que existen, a su juicio, ante un "ataque a la soberanía de nuestro país": "Sabemos cómo actuaría Vox, con el derramamiento de sangre. Sabemos cómo actuaron otros, con el Sáhara Occidental, Sáhara español y aquella Marcha Verde: entregando. Y hay otra tercera manera de actuar, que es con la diplomacia y el diálogo".

Verónica Sanz ha rescatado las palabras de Figaredo mencionadas por la sindicalista: "Esto es una invasión en toda regla. Hay que cazarlos a todos uno por uno y devolverlos a todos uno por uno por donde han venido".

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