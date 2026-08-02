La polémica respuesta del hostelero de Pedraza tras la denuncia por cobrar el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

Equipo de Investigación analizaba en 2023 la polémica surgida en un restaurante de Pedraza (Segovia) después de que varios clientes denunciaran que cobraba 4,50 euros por un vaso de agua del grifo.

Equipo de Investigación se desplazaba en 2023 hasta Pedraza (Segovia) para investigar la polémica que rodeaba a un restaurante cuyo propietario había sido inspeccionado tras las quejas de varios consumidores por cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo.

Las críticas habían llegado incluso a internet, donde algunos clientes denunciaban lo que consideraban un precio abusivo. Sin embargo, el hostelero defendía ante los reporteros del programa que "nunca se cobró", aunque reconocía que esa cantidad sí aparecía reflejada en la carta del establecimiento.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", le trasladaba la redactora de Equipo de Investigación. El dueño del restaurante respondía: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

El hostelero explicaba que no recomendaba beber agua del grifo en la localidad segoviana. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", aseguraba durante la entrevista.

La inspección había llegado al restaurante después de una queja relacionada con este asunto. El propietario afirmaba que había retirado el precio de la carta tras recibir la indicación de Turismo: "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está".

En su lugar, el establecimiento ofrecía en 2023 "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". El hostelero explicaba que se trataba de un agua "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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