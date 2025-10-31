El vídeo del espectacular concierto de Enrique Iglesias en India con pirotecnia y más de 60.000 personas

Enrique Iglesias ha conquistado Mumbai, India, con dos conciertos en los que ha reunido a 60.000 personas y en los que el artista español lo ha dado todo, con un espectáculo de pirotecnia incluido.

Enrique Iglesias ha acaparado todos los focos en Mumbai, India, donde ha celebrado un monumental concierto en el que ha demostrado que su poder de convocatoria sigue intacto. Y es que en sus dos conciertos celebrados, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha llegado a reunir hasta a 60.000 personas a pesar de que la lluvia estuvo presente.

"Sus movimientos de cadera siguen levantando pasiones", asegura Tatiana Arús, que enseña alguno de los momentos más destacados del concierto en el vídeo principal de esta noticia. "Parece un mecánico con le trapo al lado", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús resalta cómo el artista cogió uno de los teléfonos móviles.

"Esto les gusta mucho a los fans", explica Tatiana Arús, que detalla cómo el cantante "se saltó el cordón de seguridad, se subió a la verja y cogió un móvil de un fan donde mostró el concierto en directo". Por otro lado, un dron que sobrevolaba el concierto grabó la cantidad de gente que había congregada disfrutando del concierto, donde también hubo un espectáculo de pirotecnia. Por último, el 1 de noviembre estará dando otro concierto en Abu Dabi.

