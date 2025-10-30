Ahora

Page ve "muy difícil" que Sánchez agote la legislatura y aboga por las elecciones: "Antes que de izquierdas somos demócratas"

El presidente de Castilla-La Mancha cree que nunca es buen momento para convocar elecciones pero considera imprescindible que Sánchez apruebe unos presupuestos. Si no lo hace, debería haber unos comicios "antes de las municipales y las autonómicas".

Emiliano García-Page ve "muy difícil" que Pedro Sánchez agote la legislatura si no consigue aprobar los Presupuestos. De seguir así, el presidente de Castilla-La Mancha es partidario de una convocatoria anticipada de elecciones, ya que sería la opción más democrática.

El socialista ha opinado en laSexta Xplica sobre la situación actual del Gobierno y ha considerado que la ciudadanía tiene un "inmenso cabreo con la política en general", y también con el PSOE.

Asimismo, ha sostenido que no convocar elecciones por la situación del partido o por miedo a que Vox entre en las instituciones no es la mejor justificación.

"Si el argumento es que no entre la extrema derecha, nadie lo quiere, pero antes de ser de izquierdas o de derechas somos demócratas. Van a llegar", ha sentenciado.

Por eso, ha afirmado que, de celebrarse, "tienen que ser antes de las municipales y las autonómicas" porque "nunca hay un momento bueno para convocar elecciones".

