Gonzo, a un ruso que ha huido a España: "¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?"

Salvados estrena su reportaje de investigación 'Notificación roja' en laSexta el próximo domingo. En él, Gonzo entrevista a un ruso que se ha visto obligado a huir de su país. "Rusia mata sin pensar a la gente normal", avisa.

Gonzo entrevista en este reportaje de investigación de Salvados que se emite el próximo domingo en laSexta a un abogado cuyo cliente ha tenido que huir de Rusia por "hacer bien su trabajo de policía antidroga".

Lo que pudiera parecer un 'thriller' de espionaje es en realidad algo "muy real", advierte el abogado, algo que confirma también el entrevistado que aparece en el breve avance del programa que puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Rusia es capaz de matar aquí a una familia entera y hacerlo pasar por un caso de violencia machista?", le pregunta el periodista al hilo de su conversación.

"Ustedes no entienden qué país es Rusia. Es infernal, mata sin pensar a la gente normal, a la gente que se escapa. Sobre todo, a la gente que abre la boca", sentencia.

En esta temporada de Salvados...

El Gran Wyoming fue el encargado de inaugurar esta nueva temporada de Salvados, que ha tenido entre sus protagonistas a figuras tan reconocidas como Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. A lo largo de sus emisiones, el programa ha abordado algunos de los episodios más turbulentos de la historia reciente de España, como el accidente del tren Alvia en 2013 o la huida de un grupo de boinas verdes de la COE en 1994. También ha recuperado la memoria de Xosé Humberto Baena, el último ejecutado del franquismo, y ha sacado a la luz el hasta ahora desconocido Caso Goodyear en nuestro país.

Tras desplazarse a Jordania para mostrar la realidad de la Franja de Gaza y adentrarse en el entramado de las estafas telefónicas, Gonzo regresa con un nuevo reportaje de investigación que, una vez más, pone el foco más allá de las fronteras europeas.

Este domingo, a las 21:35 h, Salvados: Notificación roja. En laSexta.

