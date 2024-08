Un restaurante de de Valencia ha publicado una oferta de empleo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales por su llamativo texto. Antonio Pérez Lobato lo analiza en laSexta Xplica. El empresario en cuestión busca "personal de sala y cocina", pero pide que "se abstengan vagos y personas que con la 'paguita' se conforman". Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la oferta de empleo también incluían otras excusas como "se me ha muerto la abuela tres veces o estoy con depresión, pero me voy de fiesta".

"Le ha caído la mundial", asegura el colaborador del programa, que informa de que ha borrado el anuncio de sus redes sociales, pero que ha hecho otra publicación anunciando que han encontrado "dos personas" para el puesto. "Ya las tenemos incorporadas con jornada completa y un salario de 1.600 euros al mes. Gracias por el apoyo", concluía.

"No me creo nada que hayan encontrado a dos personas", dice Jesús Soriano, creador de contenido en la cuenta @SoyCamarero, "y menos me creo lo que paga". "Esto huele a caspa de lejos", añade, y afirma que "esto es lo que se vive día a día en hostelería".