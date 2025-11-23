El juez García-Castellón critica que haya gente que hable de "'lawfare' de libro" y de "un golpe de estado judicial" tras la condena al fiscal general

El magistrado considera una "extrema frivolidad" que se "opine de cosas que no se conocen". "Y que lo hagan desde lo más alto del Estado me parece increíble", ha añadido.

El juez Manuel García-Castellón ha criticado en laSexta Xplica que tras la condena al fiscal general "mucha gente se esté permitiendo opinar que es un 'lawfare' de libro, un golpe de estado judicial y que los ciudadanos pierden totalmente la confianza en la justicia". "Si todavía no se conoce la sentencia, ¿cómo se puede opinar con esa frivolidad? ¿Es que se hizo lo mismo cuando este mismo Tribunal Supremo, la Sala Segunda, condenó a la Gürtel, por ejemplo? ¿O cuando a mí me rechazó la posible imputación de Pablo Iglesias? ¿Se habló de 'lawfare' entonces? No se habló", ha manifestado el magistrado.

Para García-Castellón, "eso sí que hace daño". "Me parece que es poner en riesgo absolutamente el imperio de la ley, la democracia, que es un asunto muy débil en España, y hay que cuidarla cada día. La democracia no es votar solo cada cuatro años, sino que hay que cuidarla", ha defendido.

En ese momento, José Yélamo le ha preguntado si no se puede opinar sobre los jueces o sobre las decisiones judiciales, a lo que el magistrado le ha respondido que "por supuesto que se puede opinar y se puede criticar". "Yo soy el primero que me he llevado cantidad de críticas y a mí no me parece mal, pero otra cosa es acusar de un delito a unos jueces, nada menos que del Tribunal Supremo, que digo yo que algo sabrán, por lo menos más que los que están opinando, que son políticos y no son jueces del Supremo", ha subrayado.

Así, el juez ha concluido la entrevista destacando que le parece "de una extrema frivolidad opinar de cosas que no se conocen". "Y que lo hagan desde lo más alto del Estado a mí me parece increíble, la verdad", ha añadido.

