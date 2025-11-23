El juez García-Castellón, tras la condena al fiscal general: "Lo siento muchísimo por Álvaro García Ortiz, porque es una bellísima persona"

El magistrado ha criticado que "se está permitiendo mucha gente, y además gente del Gobierno, opinar de una sentencia que no existe todavía". "Me parece de una extraordinaria ligereza opinar de algo que no se conoce", ha expresado.

El juez Manuel García-Castellón ha reaccionado en laSexta Xplica a la condena al fiscal general y ha criticado que "se está permitiendo mucha gente, y además gente del Gobierno, opinar de una sentencia que no existe todavía". "Solo se conoce el fallo, y a mí me parece de una extraordinaria ligereza opinar de algo que no se conoce", ha expresado.

Así, el magistrado ha señalado que "puede haber dos tipos de delitos, uno el de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, y otro de información reservada, que es el 417". "Yo no sé exactamente las acusaciones particulares o populares qué condena pidieron por qué delito, pero en cualquier caso, si el Tribunal condena por el 417, es decir, por revelación de información reservada, pues es que alguna de las partes lo ha pedido", ha indiciado.

En cualquier caso, García-Castellón ha manifestado que los siente " muchísimo" por Álvaro García Ortiz, ya que, ha defendido, es "una bellísima persona". "Yo lo conozco hace muchos años y es un hombre encantador, súper educado, y siento esto que ha pasado, lo siento en el alma, pero yo creo que si hay sentencia y no puedo hablar, porque naturalmente no conozco la sentencia porque no existe, yo creo que sería por la nota de prensa", ha concluido.

