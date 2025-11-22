Rufián cuenta cómo lleva su popularidad "Si llevas 20 años en política y no te conoce nadie, es que haces algo regu"

"Me encantaría algún día entrar en un sitio y no ser el foco de atención, pero creo que también forma parte del trabajo", ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso.

José Yélamo ha preguntado a Gabriel Rufián cómo lleva su popularidad y el hecho de "estar de moda", a lo que el portavoz de ERC en el Congreso le ha respondido: " Cuando me voy de aquí, me olvido; me meto en el bosque y me intento olvidar porque si no, te vuelves loco".

Así, el político ha destacado que su entorno "es muy normal", y ha expresado que cuando está "en el parque con los críos, los padres" no le hablan "de esto y es muy sano mentalmente". "La falta de privacidad quizás sea lo peor. Cuando escuchaba a un político o política quejarse cuando yo no me dedicaba a esto, pensaba que era idiota. Ahora, me encantaría algún día entrar en un sitio y no ser el foco de atención, pero creo que también forma parte del trabajo", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Yo no entiendo que lleves 20 años allí y que no te conozca nadie; eso es que haces algo regu".

