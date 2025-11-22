Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

Rufián cuenta cómo lleva su popularidad "Si llevas 20 años en política y no te conoce nadie, es que haces algo regu"

"Me encantaría algún día entrar en un sitio y no ser el foco de atención, pero creo que también forma parte del trabajo", ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso.

Rufián

José Yélamo ha preguntado a Gabriel Rufián cómo lleva su popularidad y el hecho de "estar de moda", a lo que el portavoz de ERC en el Congreso le ha respondido: " Cuando me voy de aquí, me olvido; me meto en el bosque y me intento olvidar porque si no, te vuelves loco".

Así, el político ha destacado que su entorno "es muy normal", y ha expresado que cuando está "en el parque con los críos, los padres" no le hablan "de esto y es muy sano mentalmente". "La falta de privacidad quizás sea lo peor. Cuando escuchaba a un político o política quejarse cuando yo no me dedicaba a esto, pensaba que era idiota. Ahora, me encantaría algún día entrar en un sitio y no ser el foco de atención, pero creo que también forma parte del trabajo", ha manifestado, a lo que ha añadido: "Yo no entiendo que lleves 20 años allí y que no te conozca nadie; eso es que haces algo regu".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"
  2. Rufián, sobre el juicio al fiscal general: "El PSOE pactó con el PP el CGPJ, con su pan se lo coman"
  3. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa
  6. Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía