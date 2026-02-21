Monrosi, sobre los planes de Vox en España: "Abascal quiere hacer exactamente lo mismo que Trump en EEUU y Milei en Argentina"

José Enrique Monrosi ha analizado en televisión las críticas de votantes de derecha al acto de relanzamiento de la izquierda. El periodista defiende la necesidad de que las formaciones progresistas se unan ante el crecimiento de Vox.

El periodista José Enrique Monrosi ha analizado en laSexta Xplica las críticas lanzadas por votantes de derecha tras el acto de relanzamiento político de los partidos de la izquierda en España.

"Entiendo que hay mucha gente en este país que desearía que la izquierda se rindiese, se desintegrase y dijese 'que pase el siguiente", comenta Monrosi. El periodista asegura que comprende esa postura y la considera "razonable", sobre todo en un contexto en el que Vox, "según las encuestas", cuenta con la tercera intención de voto.

Además, recuerda que el líder de Vox "es el señor Santiago Abascal que dice que en España quiere hacer exactamente lo que esta haciendo Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina".

"¿Qué es lo que esta haciendo exactamente Trump en Estados Unidos?", plantea Monrosi. Y responde: "entre otras cosas asesinar a ciudadanos estadounidenses de un tiro en la cabeza en algunas partes del país".

Por todo ello, el periodista considera necesario que la izquierda se una e "intente organizarse" para evitar que Vox llegue al Gobierno.

