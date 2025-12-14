El juez Castro, sobre las declaraciones de Urdangarin: "Tiene derecho a defender su inocencia, aunque haya sido condenado"

El magistrado reconoce que no ha escuchado las declaraciones de Urdangarin, pero afirma que tiene "todo el derecho" a defender su inocencia pese a que haya "sentencia condenatoria en firme".

Iñaki Urdangarin ha concedido esta semana una entrevista a 'Pla seqüència' de La 2Cat en la que ha relatado cómo vivió su paso por la cárcel y varias situaciones personales, entre ellas su relación con la infanta Cristina.

El excuñado de Felipe VI entró en prisión el 12 de junio de 2018 tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 5 años y 10 de meses de cárcel, al estar involucrado en el Caso Nóos, acusado de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y delitos contra la Hacienda Pública.

En laSexta Xplica, el juez Castro (que instruyó el caso) afirma que no ha tenido la oportunidad de escucharle, aunque reconoce haber buscado las declaraciones del exmiembro de la Casa Real.

Y el magistrado ha argumentado que Urdangarin tiene derecho a defenderse de cualquier acusación: "Diga lo que diga, creo que tiene absolutamente todo el derecho a defender su inocencia a pesar de haber sido condenado en firme. Los comentarios que pueda hacer sobre mi intervención o sobre la actividad sentenciadora, por mucho que la sentencia sea firme, tiene el derecho a sostener su inocencia".

