El juez Castro, tajante con Ayuso: "Es difícil responder a sus estupideces de manera inteligente"

El magistrado ha expresado que las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid son "desacertadas" y están "fuera de lugar": "No dice nada coherente".

El juez Castro ha estado en laSexta Xplica para comentar, entre otras cosas, las últimas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre migración. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, afirmó sobre los migrantes y en referencia a Vox que "alguien tendrá que limpiar en sus casas y recoger sus cosechas".

El juez ha sido tajante con la 'popular': "A mí siempre que me preguntan por declaraciones que vierte la señora Ayuso me resulta complicado articular una respuesta coherente o mínimamente inteligente. Responder a estupideces con respuestas inteligentes es difícil".

"Esta señora no dice nada coherente. Si me permite obviar algún comentario para que precisamente no sea algo ofensivo hacia ella prefiero pasar de comentar intervenciones de esta señora", ha proseguido.

Porque para el juez Castro, las palabras de Ayuso solo pretenden "un efecto sonoro de amplificación": "Me parecen desacertadas, fuera de lugar y ridículas".

