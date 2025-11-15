"Se contradicen entre ellos": Alfonso Pérez Medina desgrana la declaración de la UCO en el caso del fiscal general

El jefe de Tribunales de laSexta, en laSexta Xplica, ha hablado sobre las palabras de los agentes en sede judicial y apunta al registro en la oficina del fiscal: "SE lo llevaron todo y sin pedir permiso".

Alfonso Pérez Medina ha estado en laSexta Xplica para analizar las claves del juicio a Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de revelación de secretos, en relación al correo de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Entre las declaraciones, han destacado las de los agentes de la UCO con, entre otros, Antonio Balas. En sus palabras, afirmó que no realizaban "investigaciones prospectivas", algo que levantó las risas en el Tribunal Supremo y tras la que él mismo se rio.

"Había muchos fiscales, pero él también se ríe. Hay que ver si se puede atribuir al fiscal esa filtración y si hay alguna prueba de que él envió ese correo. En el juicio no la hemos visto", ha expresado el jefe de Tribunales de laSexta.

Y pone el foco en la UCO y en ese registro en la oficinal del fiscal: "Se llevaron todo y sin pedir permiso. Y se contradicen entre ellos. Unos dicen que era técnicamente posible hacerlo y otros que no".

"Hay un lapso de dos horas entre las 22:00 y las 00:00 del 13 de marzo en las que se podía saber pero se llevaron todo del 6 de marzo al 30 de octubre. El juez limitó el volcado desde el 6 al 13 de marzo", ha explicado.

Ahí es donde se puede abrir una vía para la defensa del fiscal general del Estado: "Podrían jugar la baza en el Constitucional de que el registro fue nulo".

Pero hay más, como la conversación de Pilar Rodríguez que los agentes interpretaron como un ascenso: "Están hablando de que tenía que visitar al oftalmólogo. Ella dice que el láser no le impide trabajar. Vamos, que se recuperase".

A pesar de tener ya el diálogo completo, los agentes de la UCO insisten en que esa charla. "Te vamos a necesitar a tope. Todo bueno. Hombre, yo creo que es lógico", afirmó Balas en sede judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.