El juez Castro "confía" en que Begoña Gómez no acabe en el banquillo pero asegura que del juez Peinado se espera "cualquier cosa"

El magistrado, durante su entrevista en laSexta Xplica, ha apuntado que espera que "no se llegue al circo del juicio" y se archive la causa contra la mujer del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez no ha acudido a la comparecencia que tenía con el juez Peinado en la causa en la que está siendo investigada por un presunto delito de malversación.

A raíz de ello, el juez José Castro ha analizado en laSexta Xplica las acciones del juez Peinado ha asegurado que "confía" en no ver a la mujer del presidente del Gobierno sentada en el banquillo de los acusados.

"Yo confío en que no la veamos en el banquillo, pero dependerá del propio juez Peinado. Y tal y como lleva la instrucción, aunque yo confíe en que esa apertura del juicio oral no se produzca, yo del juez Peinado me espero cualquier cosa. No lo tengo nada claro", ha aseverado.

Respecto a la estadística de que el 92,9% de juicios con jurado popular acaban en condena, el magistrado ha descartado que esta causa sea similar a las de esos datos: "Esto es un caso singular, no tengo tan claro que acabe en un veredicto de culpabilidad. Mi deseo es que no se llegue al circo del juicio por tribunal de jurado, que esto se archive anticipadamente".

