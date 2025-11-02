El juez Bermúdez, tras escuchar a Castro y Garzón hablar de la politización de la justicia: "Sus declaraciones son intolerables"

Castro expresó en laSexta Xplica que está "convencido de que se está haciendo política a través de la justicia", mientras que Garzón dijo que la investigación de Peinado es "prospectiva" y que "se está instrumentalizando la acusación", una opinión que no comparte en absoluto Bermúdez.

El juez Javier Gómez Bermúdez reaccionó en laSexta Xplica a algunas de las declaraciones que hicieron los exmagistrado Baltasar Garzón y José Castro en el mismo programa. "Estoy convencido de que se está haciendo política a través de la justicia", expresó Castro, quien consideró que se ha "pedido el norte".

Por su parte, Garzón considera que la investigación de Peinado es "prospectiva". "Un partido como Vox está personado en la causa, por lo que esto no es serio., la acción popular", criticó el exjuez en laSexta Xplica, donde dijo que la causa "ha empezado por el tejado".

Para el juez Bermúdez, estas declaraciones de Castro y Garzón "son intolerables". "Lo que pasa es que ya no son jueces en activo, por lo tanto, las pueden hacer, pero lo que dicen no se ajusta a la realidad", defendió, a lo que añadió: "¿Y qué pasa en otros supuestos donde, por ejemplo, en la Gürtel está presionado el PSOE, en Villarejo? Es que es absurdo".

En este sentido, el magistrado destacó que "el proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal por fin va a ser algo que tenía que haberse hecho", tras lo que reconoció que él es partidario de que los partidos políticos salgan de los procesos. "Tanto los partidos políticos, como los sindicatos y las personas jurídicas públicas. Yo fui partidario de limitar la acción popular hasta el extremo de que hice la doctrina Botín, que limitaba el margen de acción de la acción popular. Fue hecha por mí como ponente en el tribunal", manifestó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.