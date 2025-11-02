Afra Blanco, sobre la sanidad pública: "Esto va de elegir si nos queremos curar todos o solo los que se lo pueden pagar"

La sindicalista ha especificado que no "es lo mismo hablar de Mónica García que de Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso".

Afra Blanco ha defendido el "derecho" que es tener una sanidad pública frente a la situación actual en muchas comunidades autónomas con largas listas de espera o una externalización de los servicios que llevan a la indignación de los pacientes.

"En este debate es imposible ser imparcial, sobre todo escuchando a Anabel o por respeto a Ángela. Es imposible. Cuidar lo público es cuidar a los que nos cuidan y no todas las fuerzas políticas cuidan lo público porque no todas las fuerzas políticas creen en lo público", ha señalado.

Además, la sindicalista ha apuntado que no es lo mismo hablar de unas figuras políticas o de otras en materia de sanidad: "Se ha mencionado con mucho acierto el año 1986. ¿Qué pasó? La ley general de Sanidad. ¿Quién es el arquitecto del sistema nacional de salud y de llevar 33 años siendo los líderes mundiales en trasplantes? Ernest Lluch, socialista. No es lo mismo hablar de Mónica García que Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso".

"Esto va de elegir. Elegir si nos queremos cuidar entre todos o cuidar a los que lo pueden pagar. Madrid, 200.000 derivaciones el año pasado a la privada, de las cuales 185.000, por lo que sea, a un grupo llamado Quirón. Un tercio de la sanidad privada tiene su negocio en lo público, en lo que pagamos entre todos. Y se llaman conciertos, contratos y derivaciones. Esas largas listas de espera intencionadas son derivaciones que se cobran en la privada. La infrafinanciación de la pública tiene un objetivo y es asesinar la sanidad pública", ha concluido.

