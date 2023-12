Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo Juventud, ha asegurado en laSexta Xplica que los jóvenes no ahorran porque "no pueden" y no porque no quieran. De esta forma, recuerda que los jóvenes son "los más precarizados".

"Hemos perdido tres veces más renta per cápita que el resto de la sociedad", ha asegurado, destacando que tienen "un alto riesgo de pobreza".

Además, ha destacado que, Ayuda en Acción recoge que "solo una de cada cinco personas jóvenes tiene un trabajo estable". "¿Cómo hablamos de ahorro?", se ha preguntado en el plató, señalando que muchos jóvenes tendrán que trabajar en condiciones precarias durante estas fechas.