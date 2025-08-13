Comprobado: el truco viral y casero para encoger una goma elástica que se ha cedido

En Aruser@s, te ayudan a revivir la goma de pelo o de los calcetines que se te ha cedido con el uso. Un método fácil y casero que lo podrás hacer en pocos minutos.

En la sección de los trucos virales de Aruser@s, este método casero que nos ayuda a recuperar esa goma elástica que se había cedido ha hecho que los colaboradores levanten el tarjetón verde mostrando así su aprobación.

Atención al 'consejito': simplemente tendrás que depositar la goma durante unos minutos en agua hirviendo y voilà, volverá a recuperar su tamaño.

"Yo podría aplicar este truco con una olla gigante de cocido, porque compro los packs de 100 gomas y las tengo que me caben en dos muñecas", bromea Tatiana Arús.

