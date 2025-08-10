La petición de una jubilada por las pensiones: "Necesitamos que se blinden, no solo para nosotros sino para la gente joven"

En laSexta Xplica Maribel Mesón rechaza los mensajes que alertan de un futuro sin pensiones. Defiende que deben blindarse en la Constitución para proteger tanto a los actuales jubilados como a las nuevas generaciones.

Maribel Mesón, jubilada, intervino en laSexta Xplica para dejar claro que no cree que las nuevas generaciones se queden sin pensiones. "A mí me parece que la difamación y la calumnia están a la orden del día y, sobre todo, en la televisión y en los medios de comunicación", opinó.

"No se puede ser tan ambiguo y además tan falso de decir que no vamos a tener pensiones. Cuando teníamos 20 años me dijeron que no iba a tener pensión y, después de 40 años, la he tenido", aseguró Maribel.

Mesón forma parte de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP). "Nosotros queremos que se blinden en el artículo 1 y 2 de la Constitución para que esto sea real. Lo necesitamos, no solo nosotros, sino también para la gente joven", reclamó.