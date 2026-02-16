Gonzalo Bernardos, a un joven que se queja sobre su futuro: "Si eres ingeniero de datos, estás bien remunerado"

Aunque Brais Klein logró independizarse a los 22 gracias a un trabajo bien remunerado en el sector tecnológico, asegura en laSexta Xplica que el verdadero desafío para su generación es "no poder ver un futuro estable".

En laSexta Xplica, Brais Klein, un joven ingeniero de datos que consiguió independizarse a los 22 años, comparte su experiencia laboral y económica. Procedente de un sector"que siempre ha estado bien remunerado", el tecnológico, Klein reconoce estar agradecido: "Con mi sueldo puedo pagar el alquiler, los gastos, llegar a fin de mes y además ahorrar".

Sin embargo, también advierte sobre la otra cara de la moneda: "El problema que deberíamos abordar no es ya llegar a fin de mes, porque muchos lo conseguimos justos o sobrados, sino centrarnos en tener un futuro. Un futuro que, a día de hoy, no lo vemos claro”.

"El salario está ahí, pero el coste de vida también, y actualmente nos impide proyectar ese futuro, ese proyecto de vida y esa estabilidad", añade el joven, señalando la dificultad de planificar a largo plazo incluso partiendo de una situación cómoda.

Una intervención que ha provocado la reacción inmediata del economista Gonzalo Bernardos: "¿Tú tienes problemas de futuro? ¡Si eres ingeniero de datos! Estás fantásticamente bien pagado". A lo que Klein ha matizado su posición: "Quizás no vivo la realidad que enfrenta todo el mundo. Estoy contento con mi situación, pero el problema es el margen que nos queda entre los gastos mensuales y nuestro sueldo".

Aunque asegura no tener problemas para llegar a fin de mes, concluye con un mensaje que refleja la preocupación de muchos jóvenes: "Aun así, no veo ese futuro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.