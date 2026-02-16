La comida y la vivienda, culpables del empobrecimiento en España: "Los jóvenes independizados son más pobres que los que viven con sus padres"

Antonio Pérez Lobato evidencia cómo "cuando tienes la nevera y la casa garantizada, es mucho más difícil que seas pobre porque realmente lo que está provocando esa situación de pobreza son los precios de la vivienda y la nevera".

Antonio Pérez Lobato analiza en el plató de laSexta Xplica la situación de la economía en España después de que Pedro Sánchez haya dicho que estamos en economía "de Champions". Sin embargo, el periodista destaca que "la gente en la calle no nota" esta economía de Champions y dicen que viven "en una crisis de poder llegar a final de mes". "Es una crisis de poder adquisitivo a nivel mundial", afirma el periodista, que destaca que "está en todos los países".

"Estamos en un momento en el que es un récord hacia abajo de tasa de pobreza joven", explica Lobato, que destaca que "tenemos una tasa de pobreza joven de un 17%". Aunque "esto es bajo para lo que hemos tenido en los últimos años". Y es que, como explica Lobato, "hay unas razones que hacen que parezca más o menos pobre una persona".

"Por ejemplo, los jóvenes que viven con sus padres solo están en la pobreza un 10% y esto está bajando, pero los que están independizados están en un 30% dentro de la pobreza", explica el periodista, que señala que esto refleja que "cuando tienes la nevera y la casa garantizada, es mucho más difícil que seas pobre porque realmente lo que está provocando esa situación de pobreza son los precios de la vivienda y la nevera".

Además, Lobato analiza la situación con el sueldo medio de una persona en España, unos 1.560 euros. De esto, el periodista recuerda que los expertos señalan que un 30% debe ir a pagar la vivienda. "Quitando los fines de semana, hemos decidido contar cuántos días trabajamos para el pisos, unos 11 días por 520 euros", explica Lobato, que destaca que, para la compra, son unos tres días, por 300 euros.

Sin embargo, también hay que contar los gastos fijos, como la luz, el agua, el teléfono o el gas. "Hablamos de unos cuatros días por 140 euros", explica el periodista, que destaca que "lo que te queda es para el ocio, el ahorro o cualquier problema que surja". No obstante, Lobato señala que "esto es en una situación idónea", algo que "ya no es así": "Ahora, lo que gastamos en vivienda ha ido subiendo, y si todos los gastos los vas subiendo, solo te quedan dos días al mes para imprevistos o ahorrar".

"Así que tienes que empezar cojeando el mes siguiente", explica Lobato, que recuerda que de se empieza el mes siguiente en negativo o tirando de crédito.

