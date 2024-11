Conspiranoicos analiza esta noche los discuros antiimpuestos con un invitado sorpresa

La desinformación no para, pero el programa de laSexta presentado por Jokin CastellónConspiranoicos tampoco. El periodista ha adelantado en Al Rojo Vivo este jueves por la mañana la temática de la que tratará el programa de esta noche, además de anunciar la presencia en plató de un invitado sorpresa.

"Hemos visto cómo atacaban a la Casa Real, al Gobierno, a los militares, a Defensa, a Sanidad" con el único fin de "generar caos y descnofianza en la instituciones", explicaba Castellón. Entonces, ha anunciado sobre lo qué versará el análisis de esta noche: la conspiración contra los impuestos y la Hacienda Pública. "Ahora llega Hacienda. Es ya como la cúspide", ha asegurado el presentador.

"No hay que pagar impuestos, los impuestos no valen para nada, no sirven" o "Hacienda es una mafia. Hacienda nos roba", son solo algunas de las conspiraciones vertidas sobre los tributos que van a parar a las arcas públicas. Entre estos conspiranocios se encuentra "megarricos que no quieren pagar impuesto y que tienen ese dsicurso antisistema", ha explicado Castellón.

Eso sí, también los hay políticos como el eurodiputado por 'Se Acabó la Fiesta', Alvise Pérez. "Entiendo cualquier persona que intente eludir impuestos de la forma que sea porque este país es criminal", aseguraba en una entrevista. Una frase que completó alabando a aquellos que defraudan al erario público: "Olé los cojones de todos aquellos que conseguís no pagarle a Hacienda".

Incluso, en otra ocasión animaba a todos a no hacerlo. "Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis que se acabé la fiesta", aseguraba en un juego de palabras en referencia al nombre de su agrupación electoral. Una recaudación pública que define como "terrorismo fiscal del Estado".

Otra de estas voces es la de Dalas Review quien asegura que "los impuestos son un robo y esto es un hecho". Otros, además, alegan que este supuesto 'robo' sirve para "mantener el chiringuito estructural y muchos mamando. Que mamando se vive muy bien y muy tranquilos". Este mismo sostiene que los argumentos que defienden el pago de impuestos son tan solo "una fachada para seguir mamando".

Entre estos individuos también son comunes los términos de mafia para referirse a la Hacienda: "Esta mañana me llamó mi asesor para decirme la cantidad que tengo que pagar este trimestre a un socio parásito medio mafiosete que tengo por ahí que se llama la Hacienda pública española", asegura para finalmente, sentencias que "esto es una puta vergüenza".

En el programa también se analizarán declaraciones como "los impuestos son un robo, porque al final el que más trabaja está pagando la vida al que menos" de Enrique Moris o "los Estados son mucho más villanos que las mafias. La mafia no llega a nunca a robarte tanto como un Estado" de Adrià Núñez.

Todo esto y mucho más en un nuevo programa de Conspiranoicos a las 22.30 en laSexta. En esta ocasión, además, acudirá un invitado sorpresa defensor de estas teorías conspiranoicas. Antes de despedir a Castellón, Antonio García Ferreras ha cuestionado a los espectadores: "¿Se imaginan una España sin impuestos? Un mundo salvaje de la ley del más fuerte".