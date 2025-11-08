José Muñoz (PSPV): "La única persona en el PP que denunció la actitud de Ayuso fue Casado y salió por la ventana"

El portavoz socialista en Les Corts ha apuntado que Feijóo "tiene un problema" con la situación de Isabel Díaz Ayuso porque el único precedente de un 'popular' que denunció la actitud de la presidenta madrileña fue él y "se fue por la ventana".

José Muñoz, portavoz del PSOE-PSPV en Les Corts, ha analizado en laSexta Xplica cómo ve la situación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto fraude fiscal.

"Creo que el problema que ha habido con el caso de Ayuso es que han tenido una mala estrategia. Esto, en un primer momento, afectaba a un particular. Pero en un momento determinado, la señora Ayuso y toda la maquinaria a su servicio lo mete dentro de una causa política. Una causa política que hace que deje de ser un particular. El novio de Ayuso, y lo han dicho los tribunales, no es una persona anónima. Es una persona que tiene al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid a su servicio", ha señalado.

Para Muñoz, hay algo que le "cabrea especialmente" y es el "victimismo" que ve: "Las víctimas son la Comunidad de Madrid y los ciudadanos. Quien está padeciendo un perjuicio por la actitud de González Amador no es él mismo, son las arcas públicas que dejan de recibir un dinero".

Además, ha explicado que el "principal problema" con todo este asunto lo tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "La única persona que en el Partido Popular se atrevió a denunciar la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid se llama Pablo Casado. Y en el momento que lo hizo se fue por la ventana. El problema que tiene Feijóo es que no se atreve a hacer lo mismo con esta situación".

