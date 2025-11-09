Ahora

El mensaje de Josep Ignasi, víctima de la DANA, a PP y Vox: "El barro no mira el color político de la gente"

Josep Ignasi, que perdió a su hermano en las riadas del 29 de octubre, ha criticado a ambas formaciones por sus afirmaciones de que les están "usando políticamente".

Josep Ignasi, que perdió a su hermano en la DANA de Valencia, ha hablado en laSexta Xplica sobre lo sucedido durante ese 29 de octubre de 2024 y también de la actitud del PP y de Vox con los afectados por las riadas: "Sus pactos, finalmente, matan".

"Hubo 229 muertes, personas con nombres y apellidos, y fue por una inacción del Gobierno valenciano respaldado con los votos de Vox", ha afirmado en su intervención.

En sus palabras, ha criticado el discurso que afirma que están "politizados" y que les están "usando políticamente": "Yo no he militado en ningún partido".

"No sabemos de qué partidos son las víctimas o los familiares porque el barro no mira el color político de la gente", ha expresado para concluir.

