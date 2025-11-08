Wyoming, rotundo con el juez Peinado: "Su causa es una payasada inconmensurable y una estupidez asombrosa"

El presentador de El Intermedio ha señalado que, al igual que ocurre en el caso del fiscal general, todavía "no hay nada" que indique una posible culpabilidad de Begoña Gómez.

El juez Peinado ha rechazado archivar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y lo más probable es que la haga sentarse en el banquillo de los acusados. Una causa contra ella que Wyoming, en laSexta Xplica, ha señalado que ya no afecta a Pedro Sánchez.

"Si no le ha afectado ya... Escribió una carta. Le dio una cosa depresiva, escribió una carta y parece que la redacción de la carta le reforzó", ha afirmado.

Además, ha calificado de "payasada inconmensurable" la causa porque el magistrado sigue sin tener "nada": "Yo creo que el juez Peinado y toda su causa es una payasada inconmensurable. Es de una estupidez asombrosa. El juez Peinado todavía no tiene nada".

De hecho, ha apuntado que Peinado se ha buscado "las triquiñuelas" para conseguir que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular: "Ha tenido que hacer una pieza separada. ¿Se lo permiten? Sí ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo creo que esto es una acción política para derrocar a un Gobierno".

"No es un juez de oposición, es un juez que entró por 'méritos'. Cuando hace falta gente, rellenan con gente así que nombran. Ya la cosa empieza como empieza", ha rematado Wyoming.

