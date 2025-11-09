Chapu califica a Mazón como "la pesadilla de Feijóo": "Se le aparece por la noche desde el pacto de 2023"

El periodista, en laSexta Xplica, ha hablado del "enorme poder" que tiene el PPCV dentro del Partido Popular". "Pesa mucho", afirma.

Chapu Apaolaza ha estado en laSexta Xplica para participar en el debate sobre la dimisión de Carlos Mazón y del futuro de la Comunitat Valenciana. El periodista, en sus palabras, ha calificado al expresident como "la pesadilla de Feijóo".

"Mazón es la pesadilla de Feijóo desde que hizo el pacto él solo en 2023. Se le aparece por la noche", ha expresado Apaolaza.

El periodista ha recordado que a Mazón "lo puso Casado" y habla además del "enorme poder" del PPCV dentro del PP: "Pesa mucho".

En ese sentido, ha respondido a José Muñoz, portavoz del PSPV, por la petición de elecciones para la Generalitat: "Si vemos las encuestas, el PP ha perdido cuatro diputados pero los socialistas también han perdido".

"Y me parece interesante el argumento de la paralización. Por ese mismo rasero, Sánchez está paralizado porque su mayoría ya no existe. También debería convocar elecciones. A mi modo de ver el Gobierno está en funciones porque no hay presupuestos", ha señalado para concluir.

