El consejo de una pensionista, a Jorge Branger: "Es mejor que muchas cosas te las callaras"

Para Jorge Branger, un emprendedor, la "única arma de la derecha es el debate y las ideas", añadiendo que la izquierda "no comparte" esa misma disposición al diálogo. Aquí puedes ver la respuesta de Siciliana, una pensionista, y Afra Blanco.

El debate en el plató de laSexta Xplica se intensificó este fin de semana tras la emisión de varios vídeos sobre el fenómeno de los llamados 'fachavales' y la difusión de su discurso en redes sociales.

Jorge Branger defendió que los vídeos no mostraban violencia ni ideología extremista, sino simplemente "humor y diálogo". "Todo el mundo habla de rebeldía, de la violencia de la ultraderecha, yo no he visto eso en las imágenes", argumentó el emprendedor, añadiendo que "la única arma del centro y la derecha es el debate y las ideas". Sin emabargo, según dice, "la izquierda no comparte eso".

Durante esta intervención, lanzó una reflexión que encendió aún más el plató: "Hablando de pensamiento crítico, que la gente vea cómo el comunismo ha llevado a tantas muertes, que la gente se ponga el significado de la canción Bella Ciao...".

La respuesta no se hizo esperar y la sindicalista Afra Blanco pidió a la gente "evaluar" estos discursos y abrir los ojos: "¿Cuántos derechos que se han conquistado para mejorar las condiciones del trabajo han sido apoyados por Vox? ¡Cero! ¿Cuántos derechos para mejorar las condiciones de la clase trabajadora? ¡Cero! ¿Cuántos derechos que han buscado ajustar las desigualdades en el marco del capital? ¡Cero!".

En la misma línea, Siciliana, una pensionista, alzaba la voz ante las palabras del joven emprendedor: "Lo que está hablando este muchacho me entra por un oído y me sale por el otro, porque cada uno es dueño de hablar lo que quiera, el problema es hacer caso o no".

"Así lo piensas y lo sientes, pero te aconsejaría que muchas cosas te las callaras y no las dijeras", concluyó la pensionista, visiblemente molesta.