Gabi Sanz, sobre el juicio al fiscal general: "El daño está hecho y tiene que ver con la decisión de Sánchez y Bolaños de mantenerlo en el cargo"

"Yo puedo entender en términos personales que defiendan hasta su inocencia, pero el problema es que es fiscal general del Estado y hemos visto un choque inédito en democracia de la historia de España entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía General", expresó el periodista.

Gabi Sanz expresó en laSexta Xplica que tiene "enormes dudas" de que el fiscal general del Estado "pueda ser condenado porque no hay lo que se llama una 'pistola humeante'", algo que, según dijo, "gusta mucho a los periodistas".

Sin embargo, independientemente de la sentencia, el periodista cree que "el daño está hecho" y que "tiene que ver con una decisión previa, política, que adopta no solo el fiscal, sino sus superiores, que en este caso es el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, que es mantenerlo en el cargo".

En este sentido, el periodista afirmó que "si Álvaro García Ortiz es juzgado ya fuera de la Fiscalía General, con una dimisión preventiva o porque él quiere no contaminar a la institución, no estaríamos en la tesitura en la que estamos, porque haga lo que haga el Supremo ahora, lo condene, o lo absuelva, para una mitad de España va a estar mal y eso es lo que no se puede permitir en un país que está polarizado por demás". "Me parece muy negativo todo lo que está ocurriendo", concluyó.

