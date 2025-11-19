Ferreras, tras el informe de Santos Cerdán: "Estoy convencido de que hay gente del PSOE que no sabía nada porque han estado haciendo el ridículo de forma espantosa"

El presentador y director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reflexiona y recuerda en este vídeo cómo algunos dirigentes socialistas durante mucho tiempo ponían la mano en el fuego por Santos Cerdán.

"Estoy convencido de que hay gente del PSOE que no sabía nada, no sé quiénes sabían y quién no, porque han estado haciendo el ridículo de forma espantosa, porque han estado poniendo la mano en el fuego por Santos Cerdán", asegura Antonio García Ferreras, tras conocer el nuevo informe de la UCO sobre el que fuera secretario del PSOE, Santos Cerdán.

"Y claro, hoy chamuscaditos", añade el conductor y director de Al Rojo Vivo dando paso a un vídeo sobre algunas declaraciones de dirigentes socialistas antes de que saltase a la luz este caso, el primer informe de la UCO sobre el exdirigente socialista, el pasado 12 de junio.

Minutos antes de esta reflexión de Ferreras, que podemos ver al completo en este vídeo, el juez Leopoldo Puente ha dejado a Santos Cerdán en libertad provisional tras conocer el informe de la UCO sobre sus mordidas, al considerar, de este modo, "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

