Javier Díaz-Giménez: "El valor de la productividad de cada uno depende en buena medida de sus decisiones, de qué estudio, con qué intensidad trabajo..."

"Cuando tú estudias algo que no tiene salidas, terminas en una hamburguesería, eso es tomar una mala decisión y no digo que sea fácil", afirma Javier Díaz-Giménez.

"Claro que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, que la vivienda es muy cara, que los precios han subido y que los salarios no han subido tanto como los precios", afirma Javier Díaz-Giménez, en este programa debate de laSextaXplica sobre el contraste entre el optimismo económico del Gobierno y la realidad social.

"Hay una parte más fácil, que es la responsabilidad de las personas, y otra, la responsabilidad de las administraciones públicas", propone como solución el profesor.

Díaz-Giménez asegura que "el precio de la vivienda solo puede ser responsabilidad de una mala gestión de los 8.000 alcaldes de este país", mientras que "el salario de cada uno, el valor de la productividad de cada uno depende, en buena medida, de las decisiones personales de cada uno, como qué estudio, qué no estudio, cómo estudio, qué hago o con qué intensidad trabajo".

"Una sociedad hay que valorarla por cómo les va a los que peor les va, y a los que peor les va hoy en España les va mal y el crecimiento del PIB no les está llegando", ha señalado.

Tras la intervención de Díaz-Giménez, un trabajador ha señalado que él conoce "a gente con carreras, y gente que ha hecho Periodismo, que ahora mismo están en una hamburguesería". "Efectivamente, cuando tú estudias algo que no tiene salidas, terminas en una hamburguesería", le ha respondido el profesor, a lo que ha añadido que "eso es tomar una mala decisión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.