Teresa, monitora de colegio: "El emprendimiento es un timo, cuesta muchísimo si no vienes con una inyección de pasta"

El programa de laSextaXplica aborda el contraste entre el discurso triunfalista del Gobierno y las profundas desigualdades sociales. "Parece que vivimos en el día de la marmota", resopla Teresa Castillo, monitora de colegio. "Recibimos mensajes de macroeconomía y de que a la gente va muy bien, pero contrastan con la realidad de las personas como nosotros", critica Castillo, quien asegura que "el emprendimiento ahora es un timo".

"Emprendí hace un montón de años y ahora cuesta mucho, si no vienes con una inyección de pasta de inversión, ahorros o la meritocracia de los padres", señala la mujer.

Por su parte, Javier Sanz, CEO del Grupo ADSLzone y autónomo desde los 18 años, matiza que "cada vez nota una mayor presión fiscal", haciendo que el "entorno sea asfixiante para quien quiere generar empleo".

