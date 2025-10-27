Ahora

¿Triunfalismo, para quién?

Teresa, monitora de colegio: "El emprendimiento es un timo, cuesta muchísimo si no vienes con una inyección de pasta"

El programa laSextaXplica analiza la brecha entre el optimismo económico del Gobierno y la realidad social, donde Teresa Castillo, monitora de colegio, señala que existe "mucho contraste" y añade que "emprender ahora es un engaño".

Teresa, monitora de colegio: "El emprendimiento es un timo, cuesta muchísimo si no vienes con una inyección de pasta"

El programa de laSextaXplica aborda el contraste entre el discurso triunfalista del Gobierno y las profundas desigualdades sociales. "Parece que vivimos en el día de la marmota", resopla Teresa Castillo, monitora de colegio. "Recibimos mensajes de macroeconomía y de que a la gente va muy bien, pero contrastan con la realidad de las personas como nosotros", critica Castillo, quien asegura que "el emprendimiento ahora es un timo".

"Emprendí hace un montón de años y ahora cuesta mucho, si no vienes con una inyección de pasta de inversión, ahorros o la meritocracia de los padres", señala la mujer.

Por su parte, Javier Sanz, CEO del Grupo ADSLzone y autónomo desde los 18 años, matiza que "cada vez nota una mayor presión fiscal", haciendo que el "entorno sea asfixiante para quien quiere generar empleo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  2. La cúpula de Junts decide por unanimidad romper relaciones con el PSOE y deja la decisión en manos de su militancia
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  5. Infancia quiere regular el 'sharenting' para combatir la sobreexposición de los menores en las redes sociales
  6. Tres heridos muy graves tras una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)