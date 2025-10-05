La solución de Javier Díaz-Giménez para el problema de la vivienda: "Liberalicemos el suelo y permitamos la construcción"

Para el economista, el problema de la vivienda reside en que "no hay suficientes", y defiende que "esto ocurre porque el suelo está mal regulado". ""Si toda la Comunidad de Madrid fuera suelo urbano, no faltaría una sola vivienda", aseguró.

Javier Díaz-Giménez, economista y profesor del IESE, defendió en laSexta Xplica que el problema de la vivienda reside en que "no hay suficientes", algo que ocurre, según su opinión, "porque el suelo y el territorio están mal regulados".

"Si toda la Comunidad de Madrid fuera suelo urbano, no faltaría una sola vivienda, pero resulta que toda la Comunidad es suelo rústico hasta que no se recalifica", subrayó, a lo que añadió que "eso es lo que genera la escasez y la especulación o inversión".

Para el economista, la solución al problema de la vivienda y la especulación está en "liberalizar el suelo y permitir la construcción de viviendas". "En el momento en que tú liberalices el suelo, que permitas que se construya, y que autorices las alturas y los volúmenes de construcción que alguien quiera, se acabó el problema de la vivienda", aseguró.

