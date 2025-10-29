La divertida petición de Nuria tras la llegada de Ainhoa Arteta a Tesoro o Cacharro: "Que entre Prudencia también"

Ainhoa Arteta llega a Tesoro o Cacharro para ayudar a Nuria y a Jessica a lograr su objetivo de llevarse los 50.000 euros a casita. A estas alturas del programa, las concursantes están más que nerviosas.

"Hoy estoy muy contento", asegura Iñaki López antes de dar paso al personaje famoso invitado al programa de esta noche de Tesoro o Cacharro. "La conozco desde hace mucho tiempo, es de mi tierra, he tenido la oportunidad de hablar con ella en numerosas ocasiones y es un orgullo contar con ella", confiesa el presentador, para luego bromear con el hecho de que su voz sea un cacharro y la de la invitada, un tesoro.

Ainhoa Arteta, una de las sopranos más cotizadas de la historia, llega al concurso para incluir su objeto especial en la lista de hoy: un vestido "fundamental para su carrera y su persona". "Es un traje especial y además, muy importante para mí", confirma ella misma para después asegurar que tiene buen ojo para diferenciar entre tesoros y cacharros. "Me gustan mucho las antigüedades", desvela.

Animadas por estas declaraciones, Jessica y Nuria no tardan en solicitar su ayuda. "Ella desconoce el valor de los objetos por completo, pero si queréis preguntarle con prudencia...", deja la puerta abierta el presentador. "Pues que entre prudencia también", bromea Nuria.

Por mucho que les tienten los objetos en exposición, ellas siguen fieles a su elección inicial: el azulejo. Pero ha llegado la hora de elegir otro para confrontarlo.

*Ya disponible el nuevo programa de Tesoro o Cacharro con Ainhoa Arteta en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.