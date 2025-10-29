Ahora

"Con el PSOE romperé"

'Carles Puigdemont' canta sobre la ruptura de Junts con el PSOE versionando a AC/DC: "¡Sánchez al carrer!"

El cómico Raúl Pérez se convierte en el político independentista para cantar una versión muy particular de 'Highway to hell' y dejar las cosas claras a Pedro Sánchez.

Raúl Pérez se ha convertido en Carles Puigdemont para hacer su propia versión de 'Highway to hell' de AC/DC. El político catalán utiliza el tema para hablar sobre la ruptura de Junts y el PSOE.

"Pedro Sánchez, se acabó, no te apoyo más es lo que hay", canta el 'independentista'. "Me dijiste, volverás, yo creía que eras un tío guay", sigue la versión de 'Puigdemont'.

"Ni amnistía, ni referéndum, qué de motos me has vendido tú", reprocha el 'político'. "Ya estoy harto de estar aquí, hasta los huevos ya de Waterloo", se queja.

"Con el PSOE romperé", dice el estribillo, "las leyes le tumbaré, me has engañado otra vez... ¡Pedro Sánchez, al carrer!".

