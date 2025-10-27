Afra Blanco asegura que "los márgenes empresariales están en máximos históricos": "Les está yendo de pu** madre"

"La productividad vinculada a los trabajadores está subiendo", asegura Afra Blanco, que, sin embargo, explica que "el problema es que no se están invirtiendo esos beneficios que los trabajadores están generando en las empresas para seguir haciéndolas crecer".

Afra Blanco se encuentra alucinada en el debate de laSexta Xplica. "Esta noche se han dicho auténticas barbaridades", asegura la sindicalista, que recuerda que "los salarios están subiendo en todos los convenios porque existen las cláusulas de revisión salarial y todos los sectores de actividad están aumentando los salarios".

"Los márgenes empresariales están en máximos históricos", destaca Blanco en el vídeo, donde insiste en que "les está yendo de p*** madre a los empresarios". Además, la sindicalista asegura que "la productividad vinculada a los trabajadores está subiendo": "El camino es el adecuado porque está mejorando la productividad a la hora trabajada, es decir, a los trabajadores, el problema es que no se están invirtiendo esos beneficios que los trabajadores están generando en las empresas para seguir haciéndolas crecer".

Por otro lado, Afra Blanco insiste en que "el problema de la vivienda es un debate ideológico": "Yo creo que la vivienda es un derecho y hay quien que considera que es un bien especulativo de mercado". "Es el quinta pilar básico del Estado de Bienestar el derecho a la vivienda", insiste la sindicalista, que asegura que quien no tiene vivienda "no es un ciudadano de pleno derecho que viven en dignidad".

"Hemos llegado a tal punto de que a los rentistas les llaman empresarios", reflexiona Afra, que responde tajante: "Y una leche, ¿desde cuándo? cuando lo que está haciendo es especular".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.