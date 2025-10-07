Ahora

Javier Díaz-Giménez: "Como no hay viviendas, alguien que tiene dinero las compra y especula; liberalicemos el suelo y permitamos la construcción"

El economista señala en el debate de laSextaXplica que el principal problema de la vivienda es que "no hay suficientes", y atribuye esta situación a que "el suelo está mal regulado".

Javier Díaz-Giménez, economista y profesor del IESE, expuso en laSexta Xplica que la dificultad en el mercado de la vivienda radica en la "insuficiente" oferta, un problema que, según explicó, se debe a que "el suelo y el territorio están mal regulados".

"Si toda la Comunidad de Madrid fuera suelo urbano, no faltaría una sola vivienda, pero resulta que toda la Comunidad es suelo rústico hasta que no se recalifica", subrayó, a lo que añadió que "eso es lo que genera la escasez y la especulación o inversión".

Para Díaz-Giménez, la solución pasa por "liberalizar el suelo y permitir la construcción de viviendas". "En el momento en que tú liberalices el suelo, que permitas que se construya, y que autorices las alturas y los volúmenes de construcción que alguien quiera, se acabó el problema de la vivienda", concluyó.

