Ferreras reacciona al nuevo vídeo del Cecopi y apunta a Mazón: "Este cara dura sinvergüenza que había dicho que no había soporte documental alguno… y existe y se ha desvelado"

Tras negar la grabación clave del CECOPI, la Generalitat ve cómo salen a la luz imágenes de Salomé Pradas alertando del riesgo de desbordes. Ferreras apunta: "El soporte existe, se ha desvelado y es relevante".

Salen a la luz nuevos vídeos grabados la mañana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en L’Eliana (Valencia), el día de la devastadora DANA que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. Las imágenes muestran que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, ya expresaba antes del mediodía su preocupación por los barrancos y el riesgo de desbordamiento.

Estos vídeos se conocen después de que la Conselleria de Emergencias negara tanto a la magistrada que investiga la DANA como al grupo socialista en Les Corts disponer de "soporte documental alguno" o de "grabaciones en general" del CECOPI, el órgano que coordinó la gestión de la emergencia.

En Al rojo vivo, Antonio García Ferreras ha reaccionado con dureza, señalando al president Mazón: "Este caradura y sinvergüenza no responde a la información que confirma que la Conselleria de Emergencias , es decir su gobierno, dijo a la jueza y a las Cortes Valencianas que no había soporte documental alguno. El soporte existe, se ha desvelado y es relevante".