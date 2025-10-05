Antonio Maestre, a Ana Vázquez (PP): "¿Consideras que el Holocausto judío que hicieron los nazis es un genocidio? ¿Qué tribunal lo dijo?"

"¿Por qué calificó tu partido calificó de genocidio los crímenes de guerra? ¿Qué tribunal lo hizo?", le preguntó el periodista a la diputada del PP. Ambos protagonizaron un tenso debate en el programa.

Antonio Maestre criticó en laSexta Xplica que en el PP no se hable de genocidio en Gaza, tras lo que quiso hacer una pregunta a la diputada Ana Vázquez, después de que "dijera que solo será genocidio si lo califica la Corte Penal Internacional": "¿Consideras que el Holocausto judío que hicieron los nazis es un genocidio? ¿Qué tribunal lo dijo?".

Tras ello, le quiso hacer otra pregunta: "¿Por qué el PP calificó en 2015 de genocidio a los crímenes de ETA?¿Qué tribunal calificó de genocidio a los crímenes de ETA?". Por su parte, Vázquez respondió defendiendo que lo que ocurre en Gaza "es una masacre", y que está a favor de que "llegue la paz y de acuerdo con que liberen a los miembros de la Flotilla y sean repatriados".

Por su parte, Maestre defendió que "turismo bélico es lo que hizo en 2018 Isabel Díaz Ayuso, que se hizo fotografías con los tanques que Israel". "Eso es, en esencia, turismo bélico, el ir a un lugar y hacerte fotos con tanques", señaló el escritor.

