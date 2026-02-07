Javier Chicote, sobre el voto joven en Aragón: "El PP está muy preocupado porque a los votantes jóvenes les encanta Vox"

Aragón celebra mañana las primeras elecciones autonómicas de 2026. El PP busca la mayoría absoluta sin depender de Vox y trata de atraer el voto joven con Vito Quiles. Desde Vox creen que pueden convertirse en la primera fuerza de la derecha.

Mañana se celebran en Aragón las primeras elecciones autonómicas de 2026, unos comicios en los que el Partido Popular se juega lograr la mayoría absoluta sin tener que depender de Vox. Ante el temor de necesitar apoyos, el PP de Aragón ha recurrido al agitador ultra Vito Quiles para intentar captar el voto de los jóvenes aragoneses.

"El PP está muy preocupado porque a los votantes jóvenes les encanta Vox", señala Javier Chicote en laSexta Xplica. Un voto que el periodista de ABC considera "uno de los más valiosos" frente al de las personas mayores, ya que "va a votar durante muchos más años".

"El Partido Popular está muy preocupado porque en esas edades la opción primera de la derecha es Vox. Por eso recurren a Vito Quiles, que, a mi juicio, es un actita, no periodista, y que tiene mucho tirón", añade Chicote.

Además, el periodista apunta que desde Vox están convencidos de que pueden convertirse en la primera fuerza política de la derecha, desbancando así al Partido Popular en estas elecciones.

