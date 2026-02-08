El investigador del CSIC Fernando Valladares, sobre el tren de borrascas: "No es normal y la explicación radica en el cambio climático"

"Llevamos 13 tormentas o borrascas con nombre propio seguidas, cuando el año pasado no pasamos de nueve en todo el invierno. Esto ya nos dice que algo raro está pasando", ha expresado.

Fernando Valladares, investigador del CSIC, ha hablado sobre el tren de borrascas que estamos teniendo en España, destacado que "no es normal". "Llevamos 13 tormentas o borrascas con nombre propio, 13 seguidas, cuando el año pasado no pasamos de nueve en todo el invierno. Esto ya nos dice que algo raro está pasando y la explicación radica, una vez más, en el cambio climático, el calentamiento sobre todo del Ártico", ha señalado.

En este sentido, Valladares ha explicado que "ese calentamiento del Ártico, que es mucho mayor que el de las zonas templadas, ha desorganizado lo que se conoce como el vórtice polar, que es una corriente muy fuerte de vientos en torno al polo norte, por lo que esos vientos ya no tienen esa misma fuerza y permiten que grandes masas de aire frío se empiecen a desplazar hasta latitudes muy al sur".

"Esas latitudes, esas masas de aire frío que bajan muy al sur, se encuentran con un gran vapor de agua que viene de mares más calientes. Así que tenemos la combinación para estas tormentas que se suceden una detrás de otra: el agua aportada por los mares recalentados y unas masas de aire frío muy grandes que no se quedan en las zonas polares, sino que bajan más al sur", ha subrayado.

Sin embargo, el experto ha defendido que "todo es reversible", aunque ha apostillado que "revertirlo será más lento que lo que hemos tardado en causarlo". "Es decir, durante bastante tiempo, posiblemente alguna década, tendremos que estar gestionando este nuevo clima que hemos provocado no con voluntad, pero sí con cierta irresponsabilidad", ha concluido.

