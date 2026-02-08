Muere una conductora de 35 años tras chocar contra un quitanieves en la A-1 al norte de Madrid

Los detalles Al lugar se han trasladado los servicios de emergencia, los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el personal sanitario del SUMA, que solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

Una conductora de 35 años falleció tras colisionar su vehículo con una máquina quitanieves en la A-1, a la altura de La Serna del Monte, Madrid. El accidente ocurrió en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según el 112. Los servicios de emergencia, incluidos los Bomberos y el personal sanitario del SUMA, acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar su muerte. La Guardia Civil investiga el incidente. En un suceso separado, un conductor de quitanieves murió en Ávila tras salirse de la vía y caer por una pendiente de 20 metros en la N-502, quedando atrapado en el vehículo.

Una conductora de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su vehículo contra una máquina quitanieves en la A-1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte, en el norte de la Comunidad de Madrid, según ha informado el 112. En concreto, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según han indicado los servicios de emergencias.

Tras el choque, se han trasladado al lugar los servicios de emergencia, los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el personal sanitario del SUMA, que solo han podido confirmar el fallecimiento de la conductora, según han señalado desde el 112. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Precisamente, este sábado ha fallecido el conductor de un quitanieves en Ávila tras salirse de la vía en y precipitarse por una una pendiente de 20 metros de desnivel. El vehículo, que se salió de la vía en el kilómetro 56,600, de la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle, fue localizado a la altura del kilómetro 58,000, quedando el conductor de la quitanieves atrapado en el interior del habitáculo.

