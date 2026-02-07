Ahora

Vox, enemigo común

Fuego cruzado entre Sánchez y Feijóo en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón: "No mete más la pata porque no puede"

Los detalles Los aragoneses votan ese domingo en unos comicios en el que los lideres nacionales se han volcado. "Si quieren espectáculo para su cierre de campaña, ya con Feijóo tiene de sobra", expresó Sánchez.

Feijóo y Sánchez
El cierre de campaña del PSOE de Aragón tuvo a Pedro Sánchez como gran protagonista. Podría parecer el show del presidente del Gobierno, pero fue un acto en el que el líder del Ejecutivo se acordó, y mucho, de Alberto Núñez Feijóo. "Si quieren espectáculo para su cierre de campaña, ya con Feijóo tiene de sobra", expresó Sánchez.

Esta es ya una estrategia típica de cara a las elecciones autonómicas: el presidente como protagonista, haciendo, a su vez, protagonista al líder de la oposición: "El que no fue presidente porque no quiso, no mete más la pata porque no puede", declaró Sánchez, en referencia a Feijóo.

En concreto el presidente del Gobierno se refería a un lapsus que el líder de los 'populares' tuvo hace dos días, cuando no acertó con el nombre de la empresa de la que hablaba. Feijóo se refirió a ella como "Brifin" en lugar de "Fribin", que es como se llama la compañía.

Sin embargo, en el cierre de campaña del PP, su líder nacional tampoco se quedó corto de mensajes, ni corto con Vox. "Los partidos que representan al pasado pierden las elecciones", dijo en referencia al partido de extrema derecha, mientras que sobre el PSOE declaró: "No metemos la mano en la caja y el socialista no puede decir eso".

Vito Quiles llamó "simio" a Puente

También fueron protagonistas sus aliados de cierre de campaña, entre los que encontramos a 'Los Meconios', un grupo con una actuación llena de burlas otros políticos. Además, el otro invitado estrella del Partido Popular fue Vito Quiles, el agitador cuya presencia ha defendido este sábado Miguel Tellado: "Enhorabuena por contar con alguien como Vito Quiles; perseguir a la gente con un micrófono no es nada nuevo, se lo hemos visto al Gran Wyoming hace años, ¿lo pueden hacer unos y otros no?", ha expresado el secretario general del PP.

Efectivamente, todos sabemos que Vito Quiles no es el único que hace preguntas incómodas, pero quizás sí es el único que hace comentarios como este: "Se está hablando más de que yo venga que de lo que me ha costado venir en el tren del simio, que he tardado tres horas en venir a Zaragoza". Así, llamó "simio" al ministro Óscar Puente y lo hizo nada más y nada menos que con el altavoz de ese cierre de campaña del partido.

