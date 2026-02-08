Ahora

Con lanzamiento de piedras y botellas

Graves disturbios entre la Policía y manifestantes contrarios a los Juegos Olímpicos de invierno en Milán se saldan con seis detenidos

El contexto Miles de personas han protestado contra el impacto medioambiental producido por su celebración y contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Disturbios durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán
Miles de manifestantes han protestado este sábado en Milán contra contra el impacto medioambiental producido por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y, en particular, contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Durante, las protestas se han producido graves disturbios y se ha detenido a al menos seis personas.

Organizaciones propalestinas y sindicatos convocaron una manifestación junto a la Villa Olímpica que ha sido secundada por unas 5.000 personas. Sin embargo, la tensión ha ido en aumento durante la protesta, hasta el punto de que algunos manifestantes han lanzado piedras, botellas, fuegos artificiales y petardos contra los agentes.

Por su parte, la Policía ha empleado gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes cuando estos se han acercado al cordón instalado en Corvetto, en el sureste de la ciudad. En el lugar, había vehículos policiales blindados, barreras móviles y personal policial.

Durante los graves disturbios, hasta seis manifestantes han sido detenidos por la Policía y los Carabineros, todos ellos de nacionalidad italiana. Tras ello, unas 2.000 personas se han concentrado frente a la comisaría de Brenta para exigir la liberación de los detenidos, aunque finalmente se han dispersado.

