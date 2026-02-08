Graves disturbios entre la Policía y manifestantes contrarios a los Juegos Olímpicos de invierno en Milán se saldan con seis detenidos

El contexto Miles de personas han protestado contra el impacto medioambiental producido por su celebración y contra la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Miles de manifestantes se congregaron en Milán para protestar contra el impacto medioambiental de los Juegos Olímpicos de Invierno y la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. La manifestación, convocada por organizaciones propalestinas y sindicatos, reunió a unas 5.000 personas cerca de la Villa Olímpica. La tensión aumentó cuando algunos manifestantes lanzaron objetos a las fuerzas de seguridad, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Durante los disturbios, seis manifestantes italianos fueron detenidos. Posteriormente, unas 2.000 personas se concentraron frente a la comisaría de Brenta para pedir su liberación, pero finalmente se dispersaron pacíficamente.

