Javier Chicote, a Enma López (PSOE): "No podéis mirar por encima del hombro a los que no utilizan la palabra genocidio como si fueran peores personas"

Javier Chicote, tras escuchar un debate entre Ana Vázquez (PP) y Enma López (PSOE) sobre si calificar como genocidio la actuación de Israel en la Franja de Gaza, ha respondido al énfasis que ha puesto la socialista en que se refiera de esta manera a los ataques del Ejército israelí en el enclave palestino.

"No sé por qué estáis tan empeñados en el asunto de llamarle genocidio. Lo importante es lo que está ocurriendo. Es una auténtica salvajada y lo que no podéis hacer es mirar por encima del hombro a los que no utilizan la palabra genocidio como si fueran peores personas. Es un término técnico", ha comentado el Jefe de Investigación de 'ABC'.

Además, Chicote ha tildado de "barbaridad" lo que está haciendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu, lo que no le impide evitar el término genocidio: "El rey Felipe VI dio un discurso en Naciones Unidas que fue duro, no dijo genocidio y yo suscribo lo que dijo. Si Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería pagar por estos crímenes, quisiera cometer un genocidio, podría asesinar al 20% de la población de Israel que es musulmana y no lo hace".

"Es probable que sea un genocidio o no, pero hay una bandera propagandística que es lo que está enturbiando la auténtica barbaridad que está pasando en Palestina", ha concluido el periodista.

