Ana Vázquez (PP): "El Gobierno está utilizando la causa palestina para tapar los escándalos de corrupción"

La diputada del Partido Popular ha asegurado que le "duele" que el Ejecutivo esté "utilizando" la causa palestina para "tapar los escándalos de corrupción".

En el debate de laSexta Xplica, Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, ha mostrado su apoyo a todas las manifestaciones que se han hecho en las principales ciudades españolas este sábado para manifestarse en favor del pueblo palestino.

No obstante, la 'popular' ha señalado que el acuerdo de paz ofrecido por Donald Trump para Gaza ha pillado al Gobierno "con el pie cambiado": "Este acuerdo de paz es ponderado y ha pillado con el pie cambiado al Gobierno, que estaba incitando a la Flotilla a ir. Después se pasó de la raya y el día que el juez decide sentar a la mujer del presidente del Gobierno ante un jurado, pues resulta que va y dice 'mando a un buque de la Armada'".

"Está utilizando la causa palestina únicamente para tapar los escándalos de corrupción que tiene dentro de su país. Me está doliendo que estén utilizando esta causa", ha añadido Vázquez.

Una afirmación que ha replicado la socialista Enma López: "Os vais a quedar los últimos con el señor Netanyahu (en calificar de genocidio la actuación israelí). Eres capaz de hablar de esto (Gaza) y decir Begoña. Solamente sois capaces de llevarlo al ruido. ¿Esa es la altura de un partido de Estado?".

