Pablo Castillo, portavoz de la Flotilla: "Ha habido malos tratos y agresiones, especialmente contra los compañeros árabes por racismo"

Castillo ha denunciado que a las personas que están detenidas "se les ha denegado, en ocasiones, el acceso a las audiencias y a tener un asesoramiento legal". Además, ha criticado que no están teniendo interlocución directa con el Gobierno.

Pablo Castillo, portavoz de la Flotilla, ha indicado en laSexta Xplica que las noticias que tienen por su equipo de abogados es que a las personas que están detenidas "se les ha denegado, en ocasiones, el acceso a las audiencias y a tener un asesoramiento legal".

"También sabemos que ha habido malos tratos y agresiones, especialmente contra los compañeros árabes, demostrando el racismo del Estado de Israel", ha criticado el activista, a lo que ha añadido que "hay situaciones en las que no hay agua potable".

Así, Castillo ha querido "denunciar" que no están teniendo "interlocución directa con el Gobierno del Estado español". "Lo exigimos antes de la misión, lo venimos insistiendo ahora y es una muestra más de cómo está actuando en todo esto con muchos gestos, como el de anunciar el envío de un barco, para luego pedir que la misión se retirara", ha criticado, tras lo que ha exigido al Gobierno "una interlocución para poder saber cómo están los ciudadanos españoles que están ahora mismo allí secuestrados por el Estado de Israel".

