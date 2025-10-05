Habla el padre de una española detenida por Israel en la Flotilla: "Están secuestrados; sabemos que hay personas en huelga de hambre"

Antonio Buchó, activista, ha destacado en laSexta Xplica que no tiene "ninguna noticia" de su hija desde que fue apresada por la Armada israelí. Tan solo sabe que está "secuestrada", algo que le "duele" mucho.

El Antonio Buchó, cuya hija formaba parte de la Flotilla, ha contado en laSexta Xplica que no tiene noticias de Sofía desde que fue apresada por la Armada israelí. "No sabemos nada, hemos tenido que buscar. Hablamos las familias en un chat interno de todas las personas que están secuestradas. Esto duele mucho decirlo", ha expresado.

En este sentido, Buchó ha señalado que saben que "no hay un buen trato y que hay personas del grupo que están en huelga de hambre". "Cuando les llevan la comida, les dicen a los israelíes que se la lleven a Gaza, así que están fuertes", ha subrayado el activista, quien ha expresado su "admiración hacia ellos". "Además, ellos insisten en que ellos no son los protagonistas, sino que lo son quienes están siendo masacrados", ha concluido.

